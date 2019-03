Distrutti dal fuoco i capanni della Festa dell'Oca di proprietà della Pro Loco

© RIPRODUZIONE RISERVATA

OSTRA VETERE - Due capanni della Pro Loco sono stati distrutti dalle fiamme nell’area archeologica delle Muracce, dove si svolgono concerti e sagre come la tradizionale Festa dell’Oca che si tiene in estate. I due capanni, uno in lamiera e l’altro in legno, costruiti uno accanto altro, erano utilizzati come ricoveri per tavoli, sedie e altre attrezzature della Pro Loco di Ostra Vetere, che organizza le manifestazioni che si svolgono nell’area delle Muracce. L’allarme è scattato intorno alle 2 e 30 di notte e sul posto sono accorsi vigili del fuoco dai distaccamenti di Senigallia e Arcevia, ma nonostante il pronto intervento, durato poi per circa tre ore, i capanni e il materiale sono stati distrutti dalle fiamme. Le cause del rogo sono ancora da accertare, anche se dai primi elementi non sono emersi elementi che facciano sospettare un’origine dolosa.