Colto da malore mentre è al volante Soccorsi inutili, l'uomo muore

OSTRA VETERE - Ancora un infarto fatale. E’ accaduto ad Ostra Vetere con un automobilista colto da un malore al volante. Sul posto sono subito intervenute due ambulanze. Una proveniente da Corinaldo, l’altra da Senigallia. In volo si è alzata anche l’eliambulanza atterrata in un campo limitrofo intorno alle 19.20. E’ ripartita vuota con un codice nero per decesso del paziente verso le 20. I sanitari hanno tentato di rianimarlo. Si sono dati il cambio per effettuare il massaggio cardiaco, hanno attivato il defibrillatore, purtroppo però non è servito.