OSTRA - Si finge dipendente della sua filiale e le spilla 1.400 euro. Il truffatore, un 23enne campano, è stato rintracciato e denunciato dai carabinieri. Le indagini sono partite dopo che la vittima, che risiede ad Ostra, ha chiesto aiuto ai militari. La signora ha raccontato di aver ricevuto un sms, poi rivelatosi fraudolento, in cui veniva simulata una comunicazione pervenuta dalla banca che la avvisava di un tentativo di acceso abusivo al suo conto corrente.

La trappola

Subito dopo è stata contattata telefonicamente da un uomo che si è qualificato come dipendente della banca: gli ha confermato il tentativo d’accesso e ha chiesto le credenziali per accedere al conto corrente per una verifica. Ha finto di volersi accertare che nulla fosse stato prelevato e che non vi fossero altri problemi. L’istituto di credito era effettivamente quello presso il quale la donna aveva il conto corrente e il fatto di aver ricevuto, dopo il messaggio, anche una telefonata aveva reso, a suo avviso, tutto molto credibile. Anzi, era rimasta sorpresa da tante attenzioni verso la clientela da parte della filiale. Così la signora non si è insospettita e si è fatta guidare dallo pseudo operatore, fornendo tutte le indicazioni richieste, compresi gli estremi per accedere al suo conto corrente. Poco dopo aver terminato la telefonata, però, sono arrivati alla donna alcuni sms che la avvertivano di 4 operazioni di prelievo di denaro dal suo conto, da lei mai effettuate né autorizzate. Era opera dell’impostore che, grazie alle password ricevute, aveva prelevato circa 1.400 euro. Solo a quel punto la donna ha capito di essere stata truffata: non ha potuto far altro che rivolgersi ai carabinieri di Ostra, dove risiede, per sporgere denuncia. Le indagini svolte hanno consentito di identificare l’autore. Si tratta di un 23enne residente in Campania, denunciato per il reato di truffa.