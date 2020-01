Trovato con tre etti di cocaina quattro giorni dopo l'ultimo arresto: pensionato di nuovo in manette

OSTRA - Recidivo e senza aspettare: arrestato di nuovo, e per il medesimo motivo, il pensionato 69enne di Ostra che era finito in manette perché in casa i carabinieri gli avevano trovato 30 dosi di cocaina pronte per essere smerciate.

L'uomo era tornato a casa dopo la condanna ad un anno con la sospensione della pena, ma il via vai sospetto davanti alla sua abitazione ha riacceso i sospetti dei carabinieri su una ripresa, da parte sua, dell'attivita di spaccio. E dalla nuova perquisizione questa volta sono saltati fuori circa 300 grammi di cocaina. Nuovo arresto: l'uomo è ora rinchiuso nel carcere di Montacuto.

