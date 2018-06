Travolto da un'auto, ciclista portato in eliambulanza a Torrette: è grave

© RIPRODUZIONE RISERVATA

OSTRA - Stava procedendo in bicicletta all'altezza di Pianello d'Ostra quando un'automobile l'ha investito. Immediata la richiesta di soccorso per il ciclista con tante persone che si sono accorte subito della gravità della situazione. Richiesto anche l'intervento dell'elicottero con l'uomo che è stato portato in codice rosso all'ospedale regionale di Torrette.