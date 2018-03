Tante gente e un giro in moto per l'ultimo saluto a Simone Mimmo Senesi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

OSTRA - Erano davvero in tanti ad Ostra per l'ultimo saluto a Simone Mimmo Senesi, il 46 enne - ex calciatore - e grande appassionato di moto che un male terribile ha strappato nei giorni scorsi. Amici e conoscenti si sono stretti ai familiari in un momento così difficile.