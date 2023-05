OSTRA - Sventata dai carabinieri una truffa della legna messa in atto da padre e figlio residenti a Cerignola. I miliari della stazione di Ostra sono stati chiamati da una cittadina che aveva già subito un raggiro. La donna, residente ad Ostra, ha visto un annuncio su internet per l’acquisto della legna, al costo di 12 euro al quintale, un prezzo molto vantaggioso. Così ha deciso di procedere con l’acquisto. Si è accordata con il venditore per la consegna di 50 quintali che le sarebbero stati portati direttamente a casa, come in effetti è avvenuto. I truffatori, provenienti dalla Puglia, si sono presentati all’indirizzo concordato con la merce.

La sorpresa





Ma ne hanno scaricato solo 25 quintali, facendosi pagare per il quantitativo pattuito e assicurando che si trattassero dei 50 quintali concordati. Riscossa la somma, se ne sono poi andati. La vittima non si è accorta subito che gliene avevano scaricato la metà di legna, così ha pagato saldando il conto, convinta dell’affare fatto. Solo più tardi si è resa conto di essere stata truffata. Quindi si è rivolta ai carabinieri che, simulando un’ulteriore consegna, sono riusciti a intercettare i due truffatori. Sono risultati essere due uomini di Cerignola, padre e figlio, con precedenti specifici.

Fermati durante una nuova frutta

I due sono stati colti in flagranza mentre tentavano una nuova truffa e sono stati costretti a risarcire la donna che era stata raggirata. Alla donna importava recuperare i suoi soldi e quindi, una volta ottenuti, ha deciso di non sporgere denuncia. Nei loro confronti i carabinieri hanno chiesto l’emissione del provvedimento del foglio di via dal Comune di Ostra dove, una volta notificato, non potranno più accedere.



La truffa della legna è molto diffusa proprio perché non sempre è facile per chi acquista controllare il peso effettivo. Il capitano Francesca Romana Ruberto, comandante della Compagnia dei carabinieri di Senigallia, invita ad essere prudenti e ricorda che bisogna sempre diffidare delle offerte troppo vantaggiose. Inoltre, suggerisce di verificare bene i venditori e, in caso di dubbio, rivolgersi ai carabinieri per evitare di incappare in qualche truffa. Difficilmente chi viene raggirato riesce a rientrare in possesso dei soldi che gli sono stati spillati ma, in questo caso, grazie all’intervento dei militari la donna ha potuto recuperare il suo denaro e non ha voluto denunciare i due che l’avevano truffata. La sua disavventura, che comunque si è conclusa bene per lei, può essere utile ad altre persone per ricordare che negli acquisti online, se ci si affida ai privati soprattutto, è sempre bene prestare la massima attenzione.