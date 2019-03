Sette gatti morti e un altro in fin di vita: parte la caccia all'avvelenatore

© RIPRODUZIONE RISERVATA

OSTRA Sette gatti morti ed uno in fin di vita, avvelenati da qualche sconosciuto ad Ostra, in località Sant’Ippolito. Sono tutti dello stesso proprietario. Sembra un dispetto mirato ma il timore, che ha indotto le volontarie del gattile e canile di Senigallia, a diffondere un appello sui social, è che ci sia qualche squilibrato in giro che si diverta ad uccidere gli animali. “Ci segnalano gatti avvelenati. Ad oggi sette morti uno in fin di vita – si legge nell’appello -. Sono di proprietà di un residente. Prestate comunque attenzione e segnalate”.