Vedova derubata due volte Prima il borseggio mentre fa shopping poi il prelievo

OSTRA - Doppio furto per un’anziana vedova che si è vista rubare prima il portafoglio, poi 1200 euro prelevati dal bancomat e dal libretto postale. La vittima è una 78enne, vedova, originaria di Serra de’ Conti ma residente ad Ostra. Ha prima subito un furto con destrezza a Senigallia, in centro storico dove si era recata per fare degli acquisti. Non si è accorta subito che qualcuno le aveva rubato il portafoglio ma solo quando è arrivata a casa. Appena si è accorta del furto si è recata presso la stazione dei carabinieri di Ostra per sporgere denuncia.In un secondo tempo, recandosi all’ufficio postale del paese di residenza, si è resa conto che non si era trattato di un borseggio come tanti. Ha scoperto infatti che il ladro si era recato presso lo sportello bancoposta del centro di Senigallia, in via Armellini, dove aveva fatto un prelievo da 600 euro tramite il postamat e altri tre, due da 150 euro e un terzo da 300 euro, tramite la tessera magnetica del libretto postale. La vicenda è durata qualche settimana. Purtroppo nel portafoglio il ladro ha trovato tutte le indicazioni utili per prendere i soldi. Le forze dell’ordine raccomandano sempre di non lasciare codici pin vicino ai bancomat perché poi può accadere ciò che è successo a questa signora. Ora è rientrata in possesso almeno del portafoglio che un passante ha trovato per strada. Troppo tardi però perché ciò che di valore aveva è stato prelevato con ripetuti prelievi nel tempo. Ben quattro per un importo complessivo di 1200 euro. Una cifra importante, soprattutto per un’anziana pensionata e vedova che vive sola.