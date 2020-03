Ostra piange Cammerucci per anni socio della Pro Loco

OSTRA - Cordoglio ad Ostra per la scomparsa di Fabio Cammerucci, morto a 65 anni, all’ospedale Urbani di Jesi, dove era ricoverato dopo un malore. Impegnato nella vita associativa, Fabio Cammerucci lavorava da tempo nello studio commerciale e tributario di cui è titolare la moglie Paola Petrini, conosciuta ad Ostra come commercialista e guida della Banca di Credito Cooperativo di Ostra e Morro d’Alba, quale presidente del Cda. Cammerucci aveva continuato a garantire il suo apporto alla Pro Loco, di cui è sempre rimasto socio. Sia lui che la moglie sono sempre stati vicini alla vivace realtà associativa: il Gruppo sportivo Casine Asd, il Circolo Acli Falco e il Coro dell’Antica Città lo hanno ricordato con un manifesto di cordoglio. I funerali, officiati da mons. Umberto Gasparini, parroco e rettore a Santa Croce, e si svolgeranno in basilica oggi alle 10.

