OSTRA – Incidente choc oggi pomeriggio attorno alle 16 a Pianello di Ostra, lungo l'Arceviese: un uomo di 47 anni, per cause in corso d'accertamento, ha perso il controllo del proprio scooter ed è finito contro un palo della luce. I passanti hanno chiamato i soccorsi. Sul posto è intervenuta l'eliambulanza del 118. L'uomo è stato trasportato in volo all'ospedale di Torrette in gravi condizioni. Sul posto, per i rilievi, la polizia locale.

