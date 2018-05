Paga il caffè e punta un coltello: bar appena aperto, rapina da 35 euro

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

OSTRA - Paga il caffè e poi punta il coltello da cucina contro il barista, facendosi consegnare l’incasso di 35 euro. È accaduto ieri mattina al bar e pizzeria “Da Angy” in via del Pescatore a Pianello di Ostra. Intorno alle 8.30 il rapinatore è entrato nel locale che ha di recente cambiato gestione. Ha ordinato un caffè poi, al momento di pagare, ha consegnato 2 euro attendendo il resto. Quando il barista ha aperto la cassa ha sfoderato l’arma. «Dammi tutti i soldi», gli ha intimato. Il bar aveva aperto da poco e nella cassa c’erano 35 euro. Il dipendente ha subito assecondato la richiesta del rapinatore, temendo per la propria incolumità. Presi i soldi, si è dileguato.