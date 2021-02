La comunità di Ostra piange Giovanno Grosso, il poliziotto in pensione è stato ucciso dal Covid: aveva 74 anni

OSTRA - Il Covid ha fatto una vittima nella comunità di Ostra, che piange Giovanni Grosso. Era un poliziotto in pensione e aveva 74 anni. Era ricoverato nell’ospedale San Salvatore di Pesaro. Il virus l’ha colpito in maniera aggressiva, provocandogli difficoltà nel respirare che hanno reso necessarie le cure ospedaliere.

Giovanni Grosso ha cercato di resistere, ha lottato ma il Covid non gli ha lasciato scampo. E’ morto giovedì mattina nell’ospedale pesarese dove era entrato nella speranza di sconfiggere il virus. Purtroppo non ce l’ha fatta. Ieri la Regione ne ha dato notizie, inserendolo nel bollettino quotidiano delle vittime. Si era trasferito insieme alla moglie ad Ostra da Torino.

Appena andato in pensione aveva scelto la tranquillità e la serenità della campagna marchigiana, dove i ritmi sono meno frenetici di una città dinamica come Torino. Non viveva nel borgo storico ma in una zona più isolata proprio a contatto con la natura. I residenti lo ricordano come una persona molto riservata ma sempre cordiale se capitava di incontrarlo quando si recava in centro per le commissioni. Giovanni Grosso lascia la moglie Maria, i figli Angela, Dino e Rossana, la nuora Ilenia e il nipote Johnny. I funerali si svolgeranno oggi alle 15.30 presso il santuario di Santa Maria Apparve ad Ostra. E’ il primo morto di Covid ad Ostra in questa seconda ondata della pandemia.

Ne ha dato notizia ieri il bollettino giornaliero del servizio sanità della Regione, pur essendo deceduto il giovedì. Il segretario comunale di Ostra pubblica ogni mercoledì il bollettino sulla situazione sul Coronavirus affidandosi ai dati del portale Cohesion della Regione Marche. L’ultimo riporta nel territorio comunale 104 persone sottoposte ad isolamento domiciliare, di cui 76 positive. La situazione è in lieve miglioramento rispetto ai dati forniti la settimana precedente quando si registravano 107 residenti in isolamento di cui 81 positivi. Inoltre ad Ostra presso la casa di riposo sono stati vaccinati tutti gli ospiti e i pazienti che giovedì hanno effettuato anche il richiamo con la seconda dose. Una tra le prime nel distretto sanitario di Senigallia.

