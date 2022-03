Addio Egidio, pioniere dell'imprenditoria. Tonelli aveva 86 anni

OSTRA - Una figura emblematica della vitalità imprenditoriale di Ostra, protagonista di una prestigiosa attività di famiglia conosciuta in tutto il comprensorio. È mancato a 86 anni Egidio Tonelli, cofondatore della Tonelli di Ostra, azienda specializzata nella vendita e nella distribuzione di acque minerali, bibite, liquori, bevande in genere (oltre che in rami collaterali, come quello delle bombole per gas), che opera attualmente con consegne domiciliari in tutto il senigalliese.

Questo aveva fatto di Egidio e anche del fratello Alfio due figure note in ogni paese dell’hinterland. Per molti anni avevano provveduto anche personalmente a quelle consegne a domicilio che tutt’oggi sono fiore all’occhiello di questa impresa. L’esperienza aziendale dei Tonelli si era innestata su radici antiche, ricostruite dallo storico Bruno Landi nel volume dedicato agli artigiani di Ostra. Questo comparto aveva preso forma nel primo Novecento, quando Luigi Massi aveva fondato a Ostra la prima fabbrica di acque gassate. La ditta Manoni e Massi, cui faceva capo quella attività imprenditoriale, si era più tardi giovata dell’apporto di Gherardo Bedini, che con Manoni l’aveva rilevata e condotta, per passare più tardi proprio ai fratelli Alfio ed Egidio Tonelli. Oggi la Tonelli è una realtà dinamica che beneficia anche dello slancio e del sacrificio pionieristico dei suoi fondatori. Egidio Tonelli lascia la moglie Carmela, il figlio Clausio con Fabiola, Tommaso e Nicolò, la figlia Suor Annalucia, i fratelli Nazzareno e Giancarlo. I funerali oggi alle 15.30 nella basilica ostrense di Santa Croce.

