Morto l’imprenditore Olivetti. Era stato presidente della Bcc ed era il papà del candidato a sindaco di Senigallia

OSTRA - È venuto a mancare ieri mattina ad 89 anni Omero Olivetti, personaggio di spicco nel caratteristico borgo di Ostra di cui è stato sindaco il figlio Massimo. È stato proprio l’avvocato e attuale candidato sindaco di Senigallia per il centrodestra, Massimo Olivetti, ad annunciarne la scomparsa ieri mattina sulla sua pagina Facebook. «Ciao Babbo, sei stato per me e per tutti noi un dono prezioso – ha scritto, aggiungendo -. Grazie per i valori che ci hai trasmesso. So che ci rimarrai accanto anche ora che sei in cielo». Numerosi i messaggi di cordoglio ricevuti sia da Ostra, dove Massimo Olivetti è nato, che da Senigallia dove vive e lavora da diversi anni.



Il geometra Omero Olivetti, che a novembre avrebbe compiuto 90 anni, è stato titolare tra il ’60 e ’90 di un’azienda che vendeva materiale edile con sede a Casine di Ostra. Riforniva le imprese del settore delle costruzioni. Da diversi anni ormai era in pensione ma sempre attivo per la sua comunità.

Ad Ostra è stato tra i fondatori della locale sezione dell’Avis tenuta a battesimo il 12 novembre 1962. Lui ha fatto parte del primo consiglio direttivo. Era inoltre molto conosciuto perché è stato anche presidente della società sportiva Ostra Calcio ed è stato inoltre presidente della Banca di credito cooperativo dal 1979 al 2002. Ha iniziato a guidarla quando ancora si chiamava Cassa rurale ed artigiana di Ostra per poi diventare Banca di credito cooperativo di Ostra e Morro d’Alba. Nel 2009 il geometra Omero Olivetti ha avuto l’onore di vedere il sindaco Massimo eletto sindaco di Ostra. Un traguardo di cui andava particolarmente fiero. Adesso se ne è andato a meno di un mese da un’altra importante tornata elettorale, che vede in lizza di nuovo il figlio ma questa volta a Senigallia. I funerali si terranno domattina alle 10 nella chiesa di Santa Croce ad Ostra.

© RIPRODUZIONE RISERVATA