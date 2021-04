Ostra piange Gianni Agarbati, imprenditore e politico: l'ex assessore stroncato da un male inguaribile a 64 anni

OSTRA - Stroncato da un male incurabile, è mancato ad appena 64 anni Gianni Agarbati, ex assessore del comune di Ostra, esemplare figura di politico, cooperatore, imprenditore, e autentico protagonista della vita cittadina.

Appartenente a una famiglia fortemente radicata a Ostra e in frazione Casine e da sempre contraddistinta dall’impegno civile (il padre Firmino, oggi scomparso, era stato esponente della Dc e assessore all’agricoltura del comune; lo stesso fratello Alberto è componente della giunta in carica, presieduta dal sindaco Federica Fanesi), Gianni Agarbati è stato vinto dalla malattia dopo una milizia generosa e totalizzante a servizio della comunità. Come cooperatore, anzitutto: presidente della Cooperativa Fragaria, presidente del Consorzio Sica, amministratore del Consorzio Cemca e della Vicoma. Come imprenditore, prima conducendo l’azienda di famiglia poi dando vita col fratello all’ortofloricola Agarbati di Casine, oggi uno dei principali punti di riferimento del settore nella valle del Misa. Come politico, sin da giovane anch’egli nelle file della Dc, poi assessore all’agricoltura nella giunta Mallucci, poi -nel ‘ 99- candidato sindaco con la lista “Ostra verso il futuro” in una competizione in cui alla fine prevalse il raggruppamento che candidava il prof. Lorenzo Cioccolanti. Infine da animatore delle attività e dei sodalizi cittadini, promotore di importanti pubblicazioni fra cui la bella monografia dedicata alla vita e alle opere del compianto sindaco Ovidio Bartoletti, collaboratore nelle attività della parrocchia, componente e sostenitore del Circolo Acli Falco. Di lui Antonio Mallucci, già sindaco di Ostra, che lo ebbe in giunta quale assessore all’agricoltura, parla commossi: «La notizia della sua scomparsa -dice- mi coglie di sorpresa e mi addolora». Gianni Agarbati lascia la mamma Dina, la moglie Luciana, i figli Alessia e Alessandro. I funerali avranno luogo domani.

© RIPRODUZIONE RISERVATA