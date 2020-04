La comunità piange la morte di Paolo Pambianchi: domani mattina l'ultimo saluto

OSTRA - Un'intera comunità in lutto per la scomparsa a 64 anni di Paolo Pambianchi, il vigile di Ostra che tutti conoscevano e che era andato in pensione da poco più di un anno. Dedito al suo lavoro i colleghi lo ricordano con grrande affetto. Studioso e conoscitore della storia locale vantava una collezione unica su gli antichi testi storici di Ostra. Domani mattina alle 10 al camposanto di Ostra l'ultimo saluto.

Ultimo aggiornamento: 13 Aprile, 11:24

