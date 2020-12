Ostra piange la professoressa Daniela Olivetti, stroncata da un male: era la cugina del sindaco di Senigallia

OSTRA - La comunità di Ostra è in lutto per la scomparsa della professoressa Daniela Olivetti, morta a causa di una malattia. Aveva 65 anni. Aveva insegnato per tanti anni nella scuola media. Molto conosciuta e apprezzata anche per la sua grande generosità, che l’aveva vista sempre in prima linea per aiutare i più bisognosi, aveva ricoperto il ruolo di vice presidente dell’associazione benefica San Vincenzo De Paoli. Un lutto che ha colpito anche il sindaco di Senigallia Massimo Olivetti, originario di Ostra. Daniela Olivetti era infatti la cugina. La camera ardente è stata allestita a Senigallia, a Borgo Bicchia, mentre i funerali si sono svolti ieri ad Ostra.

Numerosi i messaggi affidati alla sua pagina Facebook da parenti, amici, conoscenti, ex alunni. Una perdita che ha toccato anche i suoi ex compagni di classe del liceo scientifico Medi di Senigallia. «Ciao Daniela, mia dolce meravigliosa sorella – il ricordo della sorella Fides - sei volata via lasciando un grande vuoto nella mia vita». Un’amica di Senigallia ha aggiunto: «Daniela sarà indelebile nei nostri cuori. Le nostre vite si sono incrociate dalla nascita, vicine di casa compagne di giochi e compagne di scuola poi abbiamo fatto le nostre vite, Dani a Bologna e io quaggiù a Senigallia ma poi ci siamo riavvicinate soprattutto attraverso la fede, le preghiere e Medjugorie. L’ho sempre ammirata e negli ultimi anni la mia stima per lei era aumentata. Nonostante il male era sempre sorridente. Era lei che incoraggiava gli altri. Ha vissuto il suo calvario con la dignità di una regina». Da tempo la professoressa lottava contro una malattia e, come ricordava l’amica, aveva sempre cercato lei di fare forza agli altri trasmettendo coraggio con il suo sorriso. Una donna radiosa e solare. «Con Daniela esisteva un filo sotteso di amicizia fraterna mai sopito – la ricorda un ex compagno di classe - fin dai tempi del liceo». Daniela lascia il marito Alberto, i figli Alessandro e Arianna e le sorelle Fides e Silvia.

