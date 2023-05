OSTRA - Ostra, Ostra Vetere e Belvedere Ostrense piangono Giselda Pacenti Olivetti, storica fondatrice insieme al marito, il compianto Sandro Olivetti, del ristorante Coppetto di Ostra, oggi una delle mete più apprezzate per quanti amano la cucina tradizionale marchigiana.

Spentasi a 87 anni, Giselda è stata per decenni l’infaticabile animatrice della attività di famiglia, abile come cuoca, cordiale per la vivacità e la naturalezza con cui sapeva accogliere la clientela, oltre che per l’innata generosità, la simpatia e la spontaneità che la contraddistinguevano.

E’ anche grazie a lei che il Coppetto, sorto negli anni settanta in un frangente non facile per l’economia valliva, migliorato nei decenni successivi, è divenuto punto di riferimento per i gourmets che amano i piatti regionali. In tanti saranno stamani ad Ostra Vetere, nella chiesa di Santa Maria della Fiducia in frazione Pongelli dove alle 11 si svolgeranno i funerali.

Grate espressioni la famiglia ha voluto rivolgere alla dr.ssa Capelli e al personale dell’Ematologia di Torrette, al primario dr. Boccoli e agli operatori dell’Inrca, a ProgettoAssistenza e alla Croce Verde di Ostra per l’amorevole assistenza che le è stata riservata.