Sale sul tetto con gli operai cede il lucernaio, vola di sotto un giovane è gravissimo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

OSTRA - Era salito sul tetto del centro commerciale per mostrare agli operai il punto in cui si trova il motore d’avviamento dell’impianto di climatizzazione. Non funzionava bene, per questo ieri pomeriggio era stata contattata una ditta specializzata per riparare il guasto. Ha messo un piede su un lucernaio che ha ceduto. Il ragazzo non è riuscito ad aggrapparsi e ha fatto un volo pauroso, di circa 5 metri. È caduto sul pavimento, di petto. Nell’impatto ha subìto un grave trauma addominale. Ora è ricoverato in prognosi riservata in rianimazione a Torrette il 29enne senigalliese che lavora in una palestra all’interno del centro servizi Il Boschetto, a Pianello di Ostra, in via Po. L’incidente è avvenuto attorno alle 17,30. L’allarme è stato lanciato immediatamente e nel giro di pochi minuti sul posto è atterrata l’eliambulanza del 118.