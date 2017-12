Ritorna a casa dopo un anno e vuol portare i figli con sé Intervengono i carabinieri

© RIPRODUZIONE RISERVATA

OSTRA - Il marito torna a casa dopo un anno che non si faceva vedere e pretende di portar via i figli. È accaduto ad Ostra la mattina di Natale. La visita a sorpresa non è stata affatto gradita, tanto che sono dovuti intervenire i carabinieri a placare gli animi. Ne è infatti scaturita una lite e la moglie, ormai ex dal momento che il marito se n’era andato di casa facendo perdere le proprie tracce, non intendeva affidargli i figli per le festività come lui chiedeva invece di fare. Ormai non lo considerava più il marito visto che se n’era andato e si era ripresentato a casa dopo un anno solo per portare via i figli minorenni.I carabinieri, chiamati dalla donna preoccupata, perché temeva che li avrebbe potuti prendere con la forza, sono arrivati in fretta nell’appartamento e hanno ascoltato entrambi. A parte le urla nessuno però si era fatto male. Non si erano verificate aggressioni fisiche e, una volta appurato che non c’erano pericoli per l’incolumità dei presenti, i militari sono andati via dopo aver invitato l’uomo a fare altrettanto. Non c’erano elementi per procedere d’ufficio con una denuncia, così i carabinieri hanno spiegato che se avessero voluto avrebbero potuto sporgere loro una querela di parte. Cosa che al momento nessuno dei due ha fatto anche se per il futuro dovranno trovare un accordo per il bene dei figli minorenni.