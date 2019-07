Ladri ghiottoni all'assalto delle arnie: rubati più di 8 quintali di miele

© RIPRODUZIONE RISERVATA

OSTRA - Rubati 850 chilogrammi di miele, di cui 500 in un’azienda agricola di Ostra ed altri 350 in un’altra di Ripe di Trecastelli. Questa volta, rispetto a precedenti episodi, i banditi non hanno trafugato le arnie ma solo i melari, ossia i telai contenuti al loro interno con le api. Il miele già pronto insomma. Hanno anche richiuso le arnie per fare in modo che il furto venisse scoperto più tardi possibile. L’ultimo in ordine di tempo ad accorgersi è stato lunedì pomeriggio il titolare di un’azienda di Ostra.«Il furto è avvenuto di notte – racconta Vincenzo Menna, titolare dell’azienda di Ostra che sulla sua pagina Facebook spiega anche cosa è stato portato via - Hanno lavorato anche sulla cassa con la bilancia. Alle 8 di sera aveva un peso, alle 7 del mattino successivo ne aveva 18 kg in meno». Oltre al miele sulla bilancia sono stati portati via 28 melari pieni. In totale spariti circa 500 chilogrammi di miele. Ed è successo anche a Ripe di Trecastelli nell’attività di Luca Londei. «Anche da me hanno aperto le arnie per prendere solo i telai – racconta il titolare dell’azienda agricola di Ripe – per un totale di 350 chilogrammi di miele. Le api non le hanno prese perché con una canna le hanno sbattute facendole staccare. Hanno quindi impiegato parecchio tempo. Non è sicuramente gente del mestiere perché dal modo in cui è avvenuto il furto si comprende che non facciano questo lavoro»