I ladri acrobati scalano le grondaie e rubano nelle case

© RIPRODUZIONE RISERVATA

OSTRA - Ladri acrobati ad Ostra, hanno ripulito due appartamenti dopo essersi arrampicati sulle grondaie. Due furti sono stati messi a segno in via Europa e in via Senigalliese nella notte tra domenica e lunedì. I proprietari dormivano e non si sono accorti nulla. Purtroppo è costata cara la scelta di lasciare le finestre aperte per via del caldo. E’ probabile che i ladri, notandole dalla strada, abbiano deciso di arrampicarsi per raggiungere gli appartamenti. Non altezze esagerate. Uno è un piano rialzato, l’altro un primo piano. Nella prima casa hanno portato via gioielli stimati dalla famiglia in 500 euro mentre nella seconda uno smartphone di marca Samsung e 260 euro in contanti prelevati dal portafoglio di uno degli abitanti. I carabinieri sono intervenuti lunedì mattina per un sopralluogo, non appena chiamati dalle famiglie. Appena sveglie si sono accorte della visita ricevuta. Anche Ostra quindi visitata dai ladri che nelle ultime settimane hanno messo a segno tre colpi a Barbara, cinque a Corinaldo e vari tentativi falliti a Castelleone di Suasa.