Ostra, scoppia l'incendio nel capanno agricolo: morti gli animali

OSTRA - Paura questa mattina ad Ostra per un incendio scoppiato in un capanno agricolo.

I Vigili del fuoco sono intervenuti questa mattina a Ostra per l’incendio, le cui cause sono ancora al vaglio, di un capanno agricolo a ridosso di un’abitazione. Sul posto la squadra dei Vigili del Fucoco di Senigallia ha spento le fiamme e sono al momento in corso le verifiche alla struttura. Nell’incendio sono morti anche alcuni animali da cortile che erano all’interno del capanno.