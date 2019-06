Papà si sporge dal ponte Il giovane viene afferrato da alcuni passanti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

OSTRA - Si sporge dal ponte sul fiume Misa a Pianello di Ostra e i passanti intervengono per bloccarlo. Tutti pensavano volesse farla finita il giovane padre afgano, residente da diversi anni ad Ostra. Era ubriaco e forse il gesto che gli sarebbe potuto costare caro era dettato dallo stato di scarsa lucidità essendo sotto gli effetti dell’alcol. I passanti vedendo la scena si sono diretti in tutta fretta verso il ponte. Alcuni hanno chiamato i soccorsi, altri lo hanno afferrato ed immobilizzato fino all’arrivo dei sanitari, per evitare che ci provasse di nuovo. Sul posto è arrivata un’ambulanza. I sanitari, dopo averlo controllato, l’hanno trasferito all’ospedale di Senigallia dove è stato trattenuto in osservazione fino a quando è riuscito a smaltire gli effetti dell’alcol. E’ prontamente arrivata anche una pattuglia dei carabinieri di Ostra per accertare quanto accaduto.