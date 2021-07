Aspetta che finisca la Messa e ripulisce la cassetta delle offerte: preso grazie alle telecamere in Chiesa

OSTRA - Aspetta che finisca la Messa, poi entra in chiesa e ripulisce la cassetta delle offerte. Senza, però, rendersi conto delle telecamere all'interno del luogo di culto: i carabinieri della stazione di Ostra hanno denunciato per furto un uomo di Chiaravalle classe '61. I fatti risalgono al mese di giugno: l'uomo si è reso responsabile, almeno in 2 episodi, di furto delle elemosine, presso la chiesa di Santa Maria apparve. I furti sono stati commessi nella mattinata, subito dopo la messa. L'uomo è stato riconosciuto grazie alle telecamere della chiesa ed è stato denunciato all'A.G. di Ancona. Nei suoi confronti e stata richiesta alla Questura l'emissione di un divieto di ritorno nel comune di Ostra.

