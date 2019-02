Fiamme distruggono il sotto-tetto agriturismo dichiarato inagibile

© RIPRODUZIONE RISERVATA

OSTRA - Oggi alle 13 circa, i vigili del fuoco sono intervenuti a Ostra di Ancona per un incendio. Per cause in fase di ricostruzione, è andato a fuoco il tetto ventilato di una palazzina posta su due piani adibita ad agriturismo. I vigili del fuoco intervenuti da Senigallia, Jesi e Ancona, hanno lavorato ore per tagliare la copertura e bloccare le fiamme. La struttura fino al ripristino della copertura non è fruibile, non si lamentano persone coinvolte.