Addio Cioci, ambientalista e ultimo presidente Anpi Si è spento a 69 anni

OSTRA - Colto nel sonno da un malore improvviso, Gilberto Cioci è morto nella sua abitazione all’età di 69 anni. L’ultimo presidente dell’Anpi di Ostra in carica, già presidente della Proloco e fondatore della mostra dell’antiquariato. Ambientalista per passione e tecnico dell’Arpam di professione.Ieri mattina la moglie, preoccupata perché ancora non si era svegliato, è andata a chiamarlo ma ha scoperto che si era addormentato per sempre. Inutili infatti i soccorsi. Il medico, che ne ha constato il decesso, ha stabilito che era deceduto già da alcune ore, forse durante la notte. «Gilberto Cioci è stato un validissimo tecnico dell’Arpam – lo ricorda Gilberto Paoloni, ex direttore dell’agenzia -, un ambientalista, un uomo che ha fatto molto per la città di Ostra dove viveva con la moglie e la figlia. Lascia un grande vuoto nella sua amata famiglia e in quanti lo hanno conosciuto e stimato». Da presidente della Proloco di Ostra creò la Mostra dell’antiquariato con annessa scuola di restauro. Cavaliere del Lavoro dai primi anni Ottanta, è stato un esperto perito chimico analista, ispettore ambientale, tecnico della prevenzione negli ambienti di vita e di lavoro e quindi responsabile della sicurezza dell’Arpam.Ad Ostra negli ultimi anni aveva portato avanti una battaglia come presidente dell’Anpi, contro il cippo realizzato da don Umberto in un terreno parrocchiale, in ricordo di cinque vittime nazifasciste, proprio di fronte al monumento dedicato a tre partigiani uccisi. Un caso diventato nazionale. «Abbiamo avuto un rapporto di amore e odio – ricorda Andrea Storoni – proprio pochi giorni fa eravamo tornati a ristabilire un bel rapporto, mi aveva offerto la colazione. Ci volevamo bene». Era una persona schietta, se aveva qualcosa da dire non aveva timori a farlo apertamente ma era al tempo stesso un buono, incapace di portare rancore. Il caffè offerto al sindaco conferma la sua indole ad appianare i contrasti anche se ha sempre fatto valere i sani principi per cui si è battuto. Un uomo con la schiena dritta fino alla fine. I funerali si terranno oggi alle 14.30 presso la chiesa di Santa Maria Apparve.