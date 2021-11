Dipendenti e clienti, tutti con Green pass, solo il ristoratore è senza: scatta la multa. «Scusate, non ho fatto in tempo a fare il tampone»

SENIGALLIA - Chiedeva il Green pass ai clienti e ai dipendenti ma lui non ce l’aveva. E’ stato sanzionato il titolare di un ristorante di Ostra, controllato dai carabinieri sabato sera. I militari della Compagnia di Senigallia, guidata dal capitano Francesca Romana Ruberto, hanno effettuato una task force nel weekend anche per verificare la presenza del certificato verde, obbligatorio nei locali al chiuso.



Il bilancio

Non sono emerse irregolarità a Senigallia e nemmeno negli altri comuni dell’hinterland, fatta eccezione per un episodio che si è verificato ad Ostra nella serata di venerdì. Qui le pattuglie hanno controllato i clienti di un ristorante. Tutti erano regolarmente in possesso del Green pass, indispensabile per cenare nei tavoli interni al locale. Tutto in regola in somma, almeno per i commensali. Hanno poi proseguito verificando la certificazione dei dipendenti, dai camerieri ai cuochi. Anche in questo caso nessuna irregolarità è stata riscontrata. Infine hanno chiesto anche al titolare, che lavorava all’interno del ristorante, di mostrare il suo di certificato verde. Proprio lui però non l’aveva. Mortificato, si è scusato con i militari dicendo di non aver fatto in tempo ad effettuare il tampone, che regolarmente esegue per andare a lavorare. Venerdì però non era riuscito a farlo e, nonostante il contrattempo, era andato lo stesso a lavorare. Una giustificazione che non gli ha evitato la multa da 400 euro per aver violato le normative anticovid. Nessuna conseguenza invece per il ristorante. Il provvedimento ha riguardato soltanto lui. Ai carabinieri non ha spiegato il motivo per cui non si sia vaccinato, non era inoltre tenuto a doverlo spiegare.

La pattuglia doveva solo accertare se lo avesse oppure no senza chiedere spiegazioni e così è stato. Lui ha solo di detto di averlo sempre avuto e che proprio quella sera, per la prima volta, era andato al lavoro senza avendo avuto un contrattempo che gli aveva impedito di sottoporsi al tampone, necessario per ottenerlo. I carabinieri hanno affiancato ai controlli sui Green pass, chiesti soprattutto dal sindaco di Senigallia, comune in cui non sono emerse irregolarità, anche un’attività più generica di controlli sul territorio. E’ stato svolto un servizio di prevenzione e contrasto ai furti in abitazione che ha visto impegnati dieci carabinieri, che hanno vigilato soprattutto nei Comuni di Senigallia e Montemarciano dove si sono verificati gli ultimi episodi. All’Arma non sono stati segnalati furti o tentativi nel fine settimana.



Il presidio

I controlli proseguiranno anche nei prossimi giorni proprio sui due versanti che attualmente rappresentano una priorità. Primo tra tutti il rispetto delle norme anticovid, visto che si sta registrando un aumento di casi ed è necessario che la cittadinanza rispetti le regole per evitare che i virus continui a diffondersi. Un altro aspetto spiacevole per i cittadini è quello relativo alle intrusioni nelle proprie abitazioni. Fondamentale su questo versante è la collaborazione della cittadinanza nel segnalare automobili o persone sospette che si aggirano per le vie dei quartieri e delle frazioni. Un intervento tempestivo può essere utile per cogliere sul fatto eventuali malintenzionati e assicurarli così alla giustizia.



