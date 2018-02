Ha in casa un supermarket di cocaina, hashish e marijuana: arrestato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

OSTRA – I carabinieri di Seingallia sospettavano di lui e da giorni lo seguivano in borghese. Ed avevano ragione perché aveva allestito un market per lo spaccio di vari tipi di droghe all’interno di una normale abitazione a Pianello di Ostra, sull’Arceviese, il 33enne marocchino arrestato ieri sera dai Carabinieri del Nucleo Operativo di Senigallia con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’attività investigativa ha consentito il sequestro di 32 grammi di cocaina, 25 grammi di hashish e quasi 1 chilo di “marijuana”.Ieri sera lo hanno atteso all’uscita dal lavoro a Corinaldo, dove svolgeva mansioni di inserviente presso una casa protetta. Ha ammesso di detenere droga in casa ed ha spontaneamente condotto i militari prima nella sua camera da letto dove da sopra al comodino ha prelevato un cofanetto contenente un involucro grande e due dosi già pronte per lo smercio di cocaina e la somma in contanti di 775 euro anche in banconote di piccolo taglio, poi ha accompagnato i carabinieri in giro per l’intera casa dove sono stati recuperati altri involucri conservanti marijuana e due ovuli di hashish, due bilance elettroniche di precisione e due telefoni cellulari. La perquisizione è stata infine estesa anche alle pertinenze della casa, in un vano adibito a deposito attrezzi. In particolare all’interno di un contenitore per la raccolta dei rifiuti di plastica i carabinieri hanno rinvenuto un grosso imballo di cellophane a forma sferica, contenente marijuana pressata, del peso di 950 grammi.Il 33enne marocchino, titolare di carta di soggiorno, è stato dichiarato in arresto. La droga destinata al mercato illecito locale avrebbe fruttato circa 15.000 euro.