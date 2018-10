Beffa sui biglietti per la finale Champions: maxi multa al truffatore

© RIPRODUZIONE RISERVATA

OSTRA - Era così desideroso di andare a gustarsi la finalissima della Champions League che quando sul web aveva visto sfilare davanti a i suoi occhi una super offerta per comprare i biglietti della partita non poteva crederci. Il costo per poter vedere la super sfida tra Juventus e Barcellona era di 150 euro. Un prezzo stracciato, postato in bella mostra sul sito d’annunci bakeca.it. Il tifoso bianconero aveva così deciso di procedere all’acquisto di due ticket, inviando all’autore del post i soldi (300 euro) attraverso una postepay indicata sul sito. Il bonifico era stato eseguito il 19 maggio 2015. La compravendita era tutta una truffa. I biglietti non sono mai esistiti e lo juventino è rimasto a bocca asciutta. Per rifarsi ha dovuto aspettare tre anni. Il suo millantatore ha ricevuto pochi giorni fa un decreto penale di condanna emesso dal giudice. L’annuncio era stato postato da un abruzzese di 48 anni a cui è stato notificata una pena pecuniaria di 6 mila e 750 mila euro.