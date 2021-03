Auto venduta ma con tanti fermi amministrativi: due persone denunciate per truffa dai carabinieri

OSTRA - La stazione di Ostra ha denunciato per truffa in concorso due stranieri residenti nel comune ostrense. I due indagati ad ottobre 2020 hanno messo in vendita sul marketplace di Facebook una autovettura. Sono stati contattati da un acquirente, un uomo di Ostra, col quale hanno pattuito il prezzo di acquisto pari a 3.500 euro.

Dopo il pagamento della somma però l'acquirente ha scoperto che l'auto era gravata da vari provvedimenti di fermo amministrativo, per un valore complessivo pari a circa 15.000 euro, e che quindi non poteva essere effettuato il passaggio di proprietà a suo nome. Ha contattato i venditori per rinunciare all'auto e riavere indietro i soldi. Le due parti si sono accordate, lui ha restituito la macchina e ha ricevuto un assegno di 3.500 euro, che però poi è risultato scoperto. Da quel momento non è più riuscito ad avere indietro i soldi (e nemmeno l'autovettura).

