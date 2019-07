L'auto impazzita si schianta contro un albero: era ubriaco e drogato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

OSTRA - Dopo un cocktail di alcol e droga si schianta contro alcuni alberi. È accaduto venerdì notte in via delle Selve ad Ostra. L’automobilista, un 34enne di Ostra, è stato denunciato dai carabinieri. Poco dopo la mezzanotte alla guida di una Peugeot 207, mentre percorreva via delle Selve proveniente da Trecastelli in direzione del centro abitato di Ostra, ha perso il controllo uscendo di strada. È finito dalla parte opposta contro alcuni alberi. Il giovane è rimasto incastrato nell’abitacolo riportando ferite non gravi. È stato trasferito all’ospedale di Senigallia.Ieri mattina sono arrivati in caserma gli esiti degli esami eseguiti dai sanitari. Aveva un tasso di 1,46 grammi per litro di alcol nel sangue ed è risultato positivo alla cannabis. Il 34enne è stato denunciato, la patente è stata ritirata ed è stato anche segnalato in Prefettura.