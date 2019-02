Arrestato il meccanico dello sballo: preso con 12 involucri di cocaina

© RIPRODUZIONE RISERVATA

OSTRA - Un meccanico di 45 anni, siciliano di origine e residente ad Ostra, è stato arrestato dagli agenti di polizia della squadra mobile di Ancona. All'uomo sono stati sequestrati 12 ovuli di cocaina e 2.400 euro che si ritengono di provenienza dallo spaccio.Il meccanico è incappato nelle perquisizioni e i controlli da parte della Polizia di Stato finalizzati a frenare il fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti. Nella mattinata di ieri, i poliziotti della Squadra Mobile di Ancona e del Commissariato di Senigallia, hanno eseguito una perquisizione all’interno della sua officina dell’hinterland senigalliese nei confronti di un uomo di 45 anni (M.S), di origini siciliane con precedenti penali per furto, falso, droga e truffa.L’operaio, all’interno del locale, nascondeva 12 involucri di cocaina pronta per essere spacciata. I poliziotti hanno esteso le ricerche dello stupefacente anche a casa dove, nascosti dentro una scatola, hanno rinvenuto 2400 euro, ritenuto provento dello spaccio. Visti gli inequivocabili elementi di reità emersi, l’uomo veniva tratto in arresto e, su disposizione della Procura della Repubblica di Ancona, collocato agli arresti domiciliari presso la propria abitazione.