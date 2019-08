Ostaggio del compagno per sette anni e minacciata di morte con una pistola

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

OSIMO - Un albanese di 37 anni è stato arrestato ieri per stalking nei confronti della compagna, una romena con la quale ha due figli di 8 e 5 anni. Ad evitare che la situazione degenerasse è stato ieri il commissariato di pubblica sicurezza di Osimo su segnalazione dei servizi sociali del Comune. La coppia si era trasferita in città da pochi mesi, ma erano da sette anni che la giovane mamma subiva percosse e minacce dal compagno, con il quale aveva vissuto prima in Abruzzo e poi nell’Ascolano.