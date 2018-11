Ospite 82enne della Rsa si ferisce con un coltello

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MONTEMARCIANO - Choc alla casa di riposo di Montemarciano dove un paziente 82enne ieri mattina ha preso un coltello è si ferito pugnalandosi all’addome per poi tentare di tagliarsi anche i polsi. È accaduto intorno alle 10 nella Rsa di via Sotto le mura. I primi ad intervenire sono stati i gli addetti della struttura che hanno disarmato il pensionato e prestato le cure, tamponando le ferite, in attesa dei soccorsi. L’anziano, paziente psichiatrico, è stato preso in carico dai sanitari del 118 arrivati con un codice rosso stabilito anche in base alla modalità del ferimento.È stato portato a Torrette dove le ferite sono state saturate e l’uomo è stato trattenuto in osservazione. Non è in pericolo di vita. I fendenti non sono andati in profondità. Il timore è che possa compiere nuovamente gesti autolesionisti proprio come quello di ieri mattina senza alcun motivo apparente. Molto spavento per tutti, anche per gli altri pazienti nel timore che con quel coltello potesse fare del male anche ad altri ma ciò non è accaduto. Si è infatti ferito da solo senza mostrare alcun segno di aggressività verso gli altri ospiti e il personale, intervenuto prontamente per bloccarlo, togliergli di mano il coltello ed evitare che continuasse a farsi del male. Sul posto è intervenuta subito un’ambulanza dell’Avis di Montemarciano e un’auto medica da Falconara.