Vodka e sigarette nell'edificio inagibile invece di andare a scuola: ragazzini nei guai

OSIMO – Saltano la scuola e si rifugiano in un plesso chiuso da ormai 10 anni a bere alcol e fumare tabacco. Cinque ragazzini finiscono nei guai dopo il blitz degli agenti della polizia locale e di quelli del commissariato di Osimo. A metà mattinata alcuni residenti di via Michelangelo hanno avvertito dei rumori provenire dall’interno della scuola ex Leopardi. Arrivati sul posto verso le 11, gli agenti hanno trovato la porta d'ingresso socchiusa e sentito vociare all'interno dello stabile abbandonato. Entrando hanno quindi trovato dentro cinque ragazzi tra i 17 ed i 18 anni d'età, tutti maschi, alcuni italiani e altri di origine tunisina. Avevano deciso di marinare la scuola e di riunirsi in un aula del vecchio plesso dismesso a bere vodka e a fumare sigarette. Una volta identificato tutto il gruppo con il supporto del personale di una volante del commissariato di Osimo, la polizia municipale ha lasciato andare i due maggiorenni, mentre i tre minorenni sono stati affidati alla custodia dei rispettivi genitori, tutti ovviamente ignari della vicenda.