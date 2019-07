Il vicino di casa vede i ladri che scassinano la porta e li fa fuggire

© RIPRODUZIONE RISERVATA

OSIMO – Ladri in pieno giorno al colosseo, il palazzo circolare di via don Sturzo alle porte di Osimo di fronte alla Gironda. Erano circa le 10 quando una residente, dopo aver visto uscire di casa il vicino, ha notato una persona sconosciuta che provava a forzare il portone di quell’abitazione rimasta vuota.In un primo momento ha sorvolato, ma ripassando pochissimi istanti dopo ha notato che tre persone stavano cercando di violare lo stesso portone, non troppo distante dalla lavanderia automatica del colosseo. A quel punto la vicina di casa ha chiamato la polizia, ma al contempo i tre ladri, a quanto pare due uomini e una donna, si sono accorti della sua presenza e sono scappati a bordo di una Ford Fiesta verde petrolio e nero.