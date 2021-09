Vescovara, via al nuoto: riaperta le piscina. Ma la vasca esterna non è ancora fruibile

OSIMO - Ha riaperto ieri la piscina pubblica della Vescovara. Dopo mesi di chiusura tra lockdown e restyling estivo, il gestore Team Marche ha potuto accogliere nuovamente i fruitori nelle vasche di via Vescovara.

Per ora quella esterna, che è stata ricoperta con il vecchio telone in attesa di quello nuovo ordinato dal Comune, non verrà usata: potrebbe essere fruibile tra una decina di giorni dopo le ultime manutenzioni. Sono state invece regolarmente riaperte la vasca grande e quella piccola, le due che sono state rifatte dal Comune con il cantiere partito a fine luglio per oltre 100mila euro di investimento.



Gli ingressi ieri erano aperti a tutti con il costo promozionale di appena 1 euro per il nuoto libero. Da oggi invece il via pure ad alcuni corsi di fitness e di nuoto per bambini e adulti. Già molti si sono diretti in segreteria per prendere informazioni e iscriversi. Rispetto al passato pesa il protocollo Covid che consentire ingressi contingentati e solo su prenotazione, anche per il nuoto libero. Per questo, i prezzi sono lievemente cresciuti e, soprattutto, gli abbonamenti non consentono un accesso incondizionato, ma di massimo 10 ingressi al mese ad esempio per il fitness, dando modo a tutti di poter entrare.

Il gestore assicura che da ottobre entrerà a pieno regime il programma dei corsi e verranno aggiunti nuovi orari. Per quanto riguarda il nuoto libero, gli orari sono lunedì dalle 7 alle 21, martedì 9-21, mercoledì 7-20, giovedì 9-21, venerdì 7-20,30, sabato 8-18,30 e domenica 9-13 con costo del singolo ingresso di 7,50 euro (6,50 per under 14 e over 65, gratis per bimbi sotto i 3 anni). Gli abbonamenti per il nuoto libero costano 67,50 euro per 10 ingressi (validità 90 giorni), 60 euro quello mensile, 56 se rinnovato prima della scadenza, 395 euro l’annuale. È obbligatorio il Green pass e la mascherina fino agli spogliatoi, dove le docce sono disponibili ma con nuovi separatori. A breve il Comune installerà il fotovoltaico al posto del vecchio solare danneggiato.

© RIPRODUZIONE RISERVATA