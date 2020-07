Tutti in piazza con la Osimo Vertical Night, il centro sarà una discoteca a cielo aperto. Il programma e quando c'è

I luoghi

OSIMO - Comune e Asso hanno annunciato ieri il programma della novità dell’estate 2020, la, la serata che trasformerà il centro storico in una discoteca a cielo aperto. Con la collaborazione dei locali e la partnership di Astea Energia, il Comune e la Asso hanno fissato per sabato prossimo l’evento dedicato ai giovani che però servirà anche per lanciare la mostra sulladi Keith Haring e Paolo Buggiani, che verrà presentata alla stampa il giorno prima, assieme ale poi inaugurata a Palazzo Campana il 23 luglio. Una novità: le piazze coinvolte saranno tre.LEGGI ANCHE:LEGGI ANCHE:Rispetto alle anticipazioni dei giorni scorsi saranno tre e non solo due le piazze del salotto cittadino che verranno coinvolte dalla Osimo Vertical Night: piazza Boccolino, piazza Marconi (quella del teatro) e pure piazza Dante, proprio davanti al Campana. In ognuna, artisti e dj suoneranno affacciati da finestre e terrazzi, con stili diversi da piazza a piazza. In quella centrale, piazza Boccolino, suoneranno Nicola Pigini, Effe Niccoletti, Rocchi e Lupidi + Brt, Alexander Jr. In piazza del Teatro protagonisti saranno Ricky Esse, David, Simone Side e Luca Paoletti. Infine in piazza Dante Riccardo Borsini, Waitz e Gioele Mazza. Si tratta di un evento unico in zona e che rappresenta un esordio assoluto per Osimo, che da circa un anno ha riscoperto la movida dei più giovani. Non sono mancati i malumori tra alcuni residenti del centro, che già da tempo lamentano schiamazzi e baccano. Ma anche per questo la Osimo Vertical Night si terrà di sabato sera e non con l’orario tipico della discoteca: l’apertura sarà infatti alle 18 con chiusura della musica già a mezzanotte.Per l’occasione, oltre al Tiramisù, che resterà aperto fino a tardi, il Comune ha dovuto predisporre un piano sicurezza dedicato, dopo un confronto con il commissariato di polizia, che ha dato l’ok all’evento. «Apriremo il Coc per tutto l’arco della giornata» ha assicurato ieri il sindaco Simone Pugnaloni a chi sollevava il rischio assembramenti in centro. Ognuna delle tre piazze sarà recintata e vi potranno stazionare contemporaneamente non più di 200 persone, con la protezione civile a contingentare l’accesso e a controllare di volta in volta le uscite e relativi nuovi ingressi. La polizia invece si occuperà di monitorare le altre zone del centro, come corso Mazzini e via San Francesco.Con l’apertura del Coc si preannuncia anche una postazione fissa della polizia locale, della Croce Rossa e di un’ambulanza pure della Misericordia. L’ingresso sarà gratuito ma è ritenuta obbligatoria la mascherina nelle zone delimitate delle tre piazze dove poter ballare, mentre è solo consigliata nelle aree limitrofe. La Osimo Vertical Night, che è la novità studiata dall’assessore alla cultura Mauro Pellegrini su consiglio di esperti del settore disco e di alcuni locali del centro, sarà l’occasione per lanciare non solo la mostra sulla street art ma anche il PopUp Festival che torna per creare nuove occasioni di decoro e arte di strada in contenitori e angoli storici del centro.