Vede la polizia e lancia via â€‹un sacchetto: arrestato uno spacciatore di cocaina

© RIPRODUZIONE RISERVATA

OSIMO – Quando ha visto le insegne della Polizia, ha tentato di disfarsi di un sacchetto, ma la mossa non è sfuggita agli agenti: arrestato uno spacciatore di cocaina.E’ successo ad Osimo, dove personale i poliziotti nel corso di un controllo all'interno di un bar, identificavano un uomo, già noto alle forze dell’ordine, che, alla vista della polizia cercava di liberarsi di un sacchetto, risultato poi contenente cocaina per un peso di 12 grammi. Gli agenti riuscivano a bloccare anche l'acquirente. Effettuata una perquisizione domiciliare, veniva trovata altra cocaina per un peso complessivo di circa 10 grammi. Lo spacciatore veniva pertanto arrestato, mentre l'acquirente segnalato all'Autorità Amministrativa.