Vasi di fiori rubati, lapidi sfregiate: cimiteri assediati da ladri e vandali

OSIMO - Tornano i vandali e i ladri dei cimiteri. La denuncia arriva nel ponte di Ognissanti, quando la tradizione vuole che si renda omaggio ai propri cari defunti con una visita al cimitero. A lanciarla ieri su Facebook è stato Marcello Ginevri, in passato nello staff dell’ex sindaco Simoncini e nella dirigenza della Robur Basket. Ginevri si è sfogato sui social per denunciare il furto al cimitero Maggiore in zona Borgo: «Stamane –ha raccontato su Facebook- mi reco al cimitero di Osimo e noto, e con oggi siamo già alla terza volta, il furto di un vaso nel loculo di mia mamma, l’ennesimo gesto mortificante, non per il valore economico del vaso ma semmai per quello affettivo».