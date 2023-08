OSIMO - Ancora ladri in azione a Osimo, ma ancora una volta, come la scorsa settimana in una villetta a schiera Campocavallo, il colpo è andato a vuoto. Questa volta nel mirino una abitazione in via Pascoli, nel centro abitato di San Biagio, non distante dalla scuola della frazione. In piena notte, verso le 4, un uomo ha provato ad alzare con le mani la serranda calata di una porta finestra di una cucina, che si trova al piano terra rialzato.

Il proprietario però si è reso conto dei rumori e accortosi del tentativo di irruzione ha dato un colpo alla mano che stava tentando di forzare la serranda, facendo scappare via il ladro. «È stato tutto molto veloce, in 5 secondo -racconta il proprietario della casa- mi sono accorto e ho visto scappare un uomo di piccola statura, alto direi 1 metro e 65 visto, mentre fuggiva imprecava spaventato ed ho intuito da quelle parole che fosse italiano. Poi l’ho visto salire su una macchina nera tipo Punto, non ho visto bene perché era pieno buio. Forse aveva un complice, ma dalla situazione sembravano più balordi che ladri professionisti».

Il proprietario di casa ha dato l’allarme sulle chat del quartiere facendo alzare il livello di guarda. Avvisati del tentato furto i carabinieri di Osimo. Nella zona di via Pascoli ci sono oltretutto telecamere di videosorveglianza installate pochi anni fa dal Comune, che immortala la strada che costeggia la scuola.