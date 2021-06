Scontro tra due auto, portate al pronto soccorso per accertamenti due donne

OSIMO - Momenti di paura quelli vissuti questo pomeriggio intorno alle 14,30 quando un'Alfa Romeo 159 SW condotta da un'osimana di 52 anni mentre percorreva via Marco Polo in direzione Macerata è entrata in collisione con un Panda condotta da una signora osimana di 46 anni che si immetteva da via Vecchia Fornace. Nell'urto sono rimaste lievemente ferite sia la conducente che la passeggera dell'Alfa Romeo, entrambe trasportate al Pronto Soccorso di Osimo in codice verde per accertamenti, illesa invece la conducente della Panda.

Sul posto oltre a personale della Croce Rossa, sono intervenuti i Vigili del Fuoco per mettere in sicurezza i veicoli, una pattuglia della Polizia Locale per i rilievi di legge ed una pattuglia della Polizia di Stato per gestire la viabilità e consentire i rilievi in sicurezza.

