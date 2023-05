OSIMO - Era stato denunciato nel dicembre del 2019 con l’accusa di aver abbandonato in un campo un piccolo meticcio. A inchiodare un 45enne di Castelfidardo era stata la testimonianza di una donna, un’animalista che quel giorno si era ritrovata a passare lungo la strada del presunto abbandono del cagnolino, in via San Valentino.

APPROFONDIMENTI NOTTE AGITATA Dopo la festa, tra eccesso di alcolici e gelosia lite tra conviventi: ecco cosa è successo

Aveva appuntato la targa del 45enne, segnalandola alla polizia. Targa alla mano, non era stato difficile risale all’identità dell’uomo. Per lui era scattata la denuncia per abbandono di animali. È così finito a processo.

Il fatto non sussiste



Ieri mattina, dopo tre anni e mezzo passati sotto accusa, è stato scagionato dal giudice: assolto perchè il fatto non sussiste. Un lungo sospiro di sollievo per il 45enne, ieri presente in aula e difeso dagli avvocati Raffaele Sebastianelli ed Emanuela Ragni. A pesare sulla sentenza sono state le testimonianze non solo dell’imputato ma della proprietaria del meticcio.

In pratica, quella mattina - era il 5 dicembre del 2019 - il cane “Zorro” era scappato dal recinto di casa, iniziando a girovagare per via San Valentino. Andando a lavoro, il 45enne - amante degli animali - ci si era imbattuto: conoscendo il cane per via dell’amicizia con la proprietaria, si era fermato con l’auto e l’aveva recuperato, facendolo salire a bordo dell’auto. Nessun abbandono, dunque, ma il salvataggio del meticcio.