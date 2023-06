OSIMO - Furto sventato lunedì sera al ristorante Il Villino di via Cagiata, lungo lo stradone che da Campocavallo porta al Musone. Verso le 21,30 i titolari stavano rientrando per recuperare il cane che avevano lasciato nel locale che, come ogni lunedì, era chiuso al pubblico. «Abbiamo trovato il magazzino un po’ a soqquadro ma - riferisce il titolare- non hanno rubato nulla e non sono riusciti a entrare nel ristorante, evidentemente non hanno fatto in tempo, siamo arrivati appena prima che colpissero e sono scappati».

Insomma, nessuna refurtiva e nemmeno danni al locale. Sul posto lunedì sera sono comunque andate due pattuglie dei carabinieri di Osimo ma dei ladri non c’era ormai nessuna traccia. Nel frattempo, la polizia locale di Osimo ha fatto sapere di aver aumentato i controlli nei fine settimana, facendo sopralluoghi in vicoli e angoli di ritrovo dei giovani: mercato coperto, vicolo Buon Villano, parco Silvestri e piazza Nuova. Gli agenti hanno rilevato sabato sera un incidente stradale senza feriti in via Flaminia II a San Sabino. Durante i controlli del weekend sono stati sottoposti a sequestro due veicoli senza assicurazione ed uno è stato anche sospeso dalla circolazione per omessa revisione.

Sanzionati quattro veicoli

Sanzionati quattro veicoli che avevano occupato abusivamente i parcheggi per diversamente abili in centro storico. Due di questi erano sprovvisti di contrassegno alla sosta mentre il terzo ha esibito una fotocopia che è stata ritirata e il quarto aveva esposto un pass intestato ad un’altra persona che non era presente. Lunedì sera la pattuglia ha notato nella periferia di Osimo un veicolo che procedeva a rilento, con improvvisi cambi di direzione. Il conducente è stato fermato e sottoposto all’alcoltest risultando positivo con un tasso alcolemico addirittura di 2,30 g/l. Inevitabile la denuncia per guida in stato di ebbrezza e il ritiro della patente di guida ai fini della sospensione.