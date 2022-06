Il proprietario della mucca Luisa: «È diventata selvatica e ancora più pericolosa, va abbattuta subito»

OSIMO - «L’ho vista anche stamattina, ma è inavvicinabile, sente la presenza umana da distante, si è inselvatichita e rischia di essere più pericolosa, ho visto le sue impronte a ridosso di via San Paterniano, se attraversa e una macchina le va addosso non oso immaginare le conseguenze, pesa quasi 5 quintali. Non c’era altra scelta, va abbattuta prima possibile».

A parlare così, ieri, è stato Vincenzo Stacchiotti, il proprietario di Luisa, la mucca di razza francese di un anno e mezzo che è scappata dalla sua fattoria due mesi fa. «Spaventata probabilmente da un animale, una volpe o un lupo, al punto da sfondare la recinzione, per fortuna in stalla c’era solo lei» ha rivelato Stacchiotti. La fuga di Luisa tra Osimo e San Paterniano lo ha costretto a chiedere ad Asur e quindi al sindaco l’ordinanza di abbattimento tramite proiettile.

La notizia ha sollevato ieri tante reazioni dal mondo ambientalista, con alcune supposizioni, come quella che associazioni specializzate nel recupero animali possano salvare Luisa da un destino segnato, visto che la bovina è da macello e non da latte. Secondo i programmi, Luisa sarebbe stata macellata ad agosto. Ha un valore di circa 2.800 euro, ma per Stacchiotti la vicenda sta diventando pesante. «Sta creando disagi da due mesi, perché inizialmente –ha raccontato- si era nascosta nel bosco della tenuta di 15 ettari di Villa Simonetti, le portavo mangime e acqua ma è riuscita a sottrarsi ad ogni tentativo di cattura, anche dei veterinari intervenuti per sedarla. Ora si è fatta più sveglia, è uscita dal bosco e si nutre dei raccolti delle tenute limitrofe creando danni». Per questo le autorità hanno disposto l’abbattimento, «che dovrà essere con un colpo secco in fronte» ha specificato Stacchiotti, per evitarle sofferenze e per recuperarla in ottica macellazione. Da domani gli agenti della polizia provinciale, col proprietario, la cercheranno nei campi. C’è chi tifa per la fuga di Luisa.

