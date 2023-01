Momenti di paura per il crollo della copertura di palazzo Leopardi

OSIMO - Momenti di paura questa mattina con i vigili del fuoco che sono intervenuti poco prima delle ore 12 ad Osimo per un crollo parziale della copertura nel palazzo Leopardi. Sul posto la squadra di Osimo e il funzionario tecnico della sede centrale di Ancona hanno inibito l’uso dell’appartamento sottostante al momento non utilizzato. Non si segnalano persone coinvolte.