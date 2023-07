OSIMO - Si è spento a 94 anni Padre Ampelio Menelle, parroco del San Carlo Borromeo di Osimo tra il 1987 e il 1999. E’ morto ad Arco, in provincia di Trento, dove da tempo era responsabile di una struttura di ricovero per missionari anziani. Sacerdote scalabriniano, ha lasciato un’impronta indelebile nella parrocchia osimana durante il periodo in cui fu a capo della chiesa di via Molino Mensa, che sotto la sua guida diventò un punto di ritrovo per tanti giovani che in queste ore lo stanno ricordando.

Originario di Istrana, vicino Treviso, fu guidato da una grande passione per la montagna, che riuscì a trasmettere ai ragazzi del San Carlo anche tramite i campi scuola estivi organizzati a Piandimaia, la Casa Alpina Scalabriniana di Villabassa, in Val Pusteria.

Il capogruppo consiliare del Pd Osimo, Diego Gallina Fiorini, con un post su Facebook, ha voluto ricordare le tante escursioni e attività organizzate in quegli anni: «Sono rimaste nel cuore della gente e soprattutto dei più giovani» ha detto. Mercoledì sera alcuni di loro lo hanno voluto ricordare con una veglia di preghiera, con testimonianze e ricordi personali di quegli anni.

I funerali si terranno oggi a Trevignano, in provincia di Treviso, alle ore 10. Gli osimani che non riusciranno a presenziare potrebbe comunque seguire la cerimonia sulla pagina Facebook del CP Trevignano.