Osimo piange il maestro Buccetti, a giugno avrebbe compiuto cento anni

OSIMO - Osimo piange il maestro Claudio Buccetti, 100 anni il prossimo 6 giugno. Era da tempo ospite della casa di riposo Grimani Buttari, dove negli ultimi giorni in seguito ad alcuni sintomi influenzali era stato sottoposto al tampone, risultato negativo al Covid. A piangerlo le figlie Adriana e Anna Maria e i nipoti e migliaia di osimani che lo hanno avuto come insegnante tra gli anni Cinquanta e Settanta. Classe 1920, è stato un maestro apprezzato ed amato della scuola elementare Bruno da Osimo.



In tanti ieri lo hanno ricordato come uomo ironico e profondo, che ha insegnato a scrivere e a leggere a generazioni di studenti. Capace di attraversare con eleganza e dolcezza un secolo, superando sfide e difficoltà, come la seconda guerra mondiale, la ricostruzione e la scomparsa qualche anno fa dell’amata moglie Marisa Alessandrini, con la quale viveva in via Petrarca. © RIPRODUZIONE RISERVATA